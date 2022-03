Vice Calabria cercasi, Maldini valuta i due terzini!

Davide Calabria da un paio d’anni a questa parte si è conquistato il posto da titolare come terzino destro nel Milan. Da questa stagione, invece, i rossoneri sembrano aver trovato il suo perfetto sostituto: Alessandro Florenzi.



Con Kalulu “costretto” a scalare come centrale a causa degli infortuni di Kjaer e Romagnoli, “Spizzingrillo” si è ritrovato l’unica alternativa a Calabria, esibendo ottime prestazioni.

Florenzi Mazraoui Calabria

Maldini e Massara godono di un diritto di riscatto a 4,5 milioni dalla Roma e, secondo Tuttosport, tutto ruota sull’esterno romano. Le ottime prestazioni e il ruolo nello spogliatoio sono molto apprezzati dalla dirigenza che, nei lati “negativi”, valuta la carta d’identità.



In alternativa sulla destra ci sarebbe Mazraoui, in scadenza con l’Ajax e che non sembra disposto a rinnovare il contratto.



Come sempre il Milan guarderà ogni dettaglio ma, finora, Florenzi è stato molto utile alla causa rossonera.



Francesco Scanu