Vieri: “La Juventus ha un vantaggio rispetto a Inter e Milan”

Intervenuto nel consueto appuntamento alla BoboTV su Twitch, Christian Vieri è tornato a parlare della lotta scudetto.

Secondo l’ex attaccante, la Juventus sarebbe ancora in corsa per il grande obiettivo e avrebbe anche un grande vantaggio rispetto a Milan, Inter e Napoli:

“Può succedere qualsiasi cosa, ogni domenica c’è una sorpresa: il Milan ha pareggiato con l’Udinese ed è andato a vincere a Napoli. Milan, Inter e Napoli sono sotto pressione, se sbagliano due partite e gli altri vincono si staccano. Chi non ha pressione è la Juve e può vincere tranquillamente le ultime nove. Il quarto posto mi sembra in cassaforte, ma non ha la pressione che hanno Milan e Inter, che contro Cagliari e Fiorentina devono vincere per forza“.

Diversa l’opinione di Antonio Cassano, secondo cui è impossibile che i bianconeri riescano a soffiare lo scudetto alle tre squadre avanti in classifica:

“Solo un matto potrebbe pensare di mettere una fiche sullo scudetto alla Juventus: Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi da un burrone e se succederà io sarò il primo a disintegrarle: la Juve avrà vinto uno scudetto giocando malissimo, ma le altre tre dovranno vergognarsi“.