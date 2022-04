“Abbiamo appena sentito Mihajlovic su Skype”, la rivelazione di Skorupski prima di Milan-Bologna

Łukasz Skorupski, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan. Queste le sue parole:

Su Mihajlovic:

“Io c’ero già quando il mister si è dovuto allontanare dalla squadra la prima volta. I medici lo stanno assistendo al meglio e speriamo che finisca tutto presto. Oggi abbiamo una partita importante e il mister ce l’ha ricordato prima durante una videochiamata su Skype”.

Il portiere ha poi parlato anche ai microfoni di Sky dell’assenza di Sinisa Mihajlovic:

“Oggi non c’è il mister ma ci ha dato la carica e speriamo di fare risultato anche per lui. Il suo staff ha fatto un grande lavoro e siamo pronti. Quando c’è lui siamo tutti più svegli, attenti ma noi più grandi dobbiamo tenere il gruppo compatto in vista di fine campionato”.