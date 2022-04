Allegri: “Milan? Campionato straordinario. Per lo scudetto vedo una favorita”

Dopo la vittoria in extremis sul campo del Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport della corsa scudetto che, dopo lo stop del Napoli, pare ormai essere limitata alle due squadre di Milano.

L’allenatore della Juventus ha inoltre risposto ad una domanda sul futuro di Paulo Dybala che lascerà i bianconeri a fine stagione e che è stato accostato anche al Milan.

Dybala Juventus calciomercato

SULLA CORSA SCUDETTO

“La favorita per lo Scudetto? Il Milan sta facendo un campionato straordinario e bisogna fargli i complimenti ma l’Inter, ripeto, credo sia la favorita. Poi nel calcio può succedere di tutto”.

SU DYBALA

“La società ha deciso, ne abbiamo parlato. Paulo si sta comportando molto bene. Stasera ha fatto un gol importante. Non è facile giocare in questo momento e tutti i palloni che ha sbagliato è perchè mentalmente è un momento difficile anche per lui“.