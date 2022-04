Calciomercato Milan, novità su Asensio: le ultime sulla trattativa

Tra i tanti nomi accostati in orbita Milan in vista della prossima stagione c’è anche quello di Marco Asensio, trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 con i Blancos e in caso di mancato prolungamento in estate potrebbe arrivare l’addio.

Il club rossonero non ha mai nascosto il suo interesse per Asensio, ma secondo quanto riportato da Cadena Ser la sua volontà sarebbe quella di rimanere al Real Madrid. Lo spagnolo attende un eventuale proposta di rinnovo da parte della società madrilena, che difficilmente aumenterà il suo attuale ingaggio, attualmente di 5 milioni netti.

Come se non bastasse, l’operazione per il Diavolo appare alquanto complicata anche a causa della folta concorrenza di altri club europei: su Asensio infatti ci sono anche Juventus e Newcastle.

SANTO ROMEO