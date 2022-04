Milan e Real Madrid al lavoro non solo per Asensio, c’è un’altra trattativa in corso!

Maldini è già all’opera per regalare al Milan nuovi innesti di mercato. Il nome delle ultime settimane è certamente quello di Marco Asensio, giocatore del Real Madrid e della nazionale spagnola.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le probabilità di un arrivo dell’ala destra a Milano non sono così basse. Anzi, le conferme arriverebbero dalla Spagna, dove la dirigenza rossonera starebbe cercando di trovare la quadra, ai fini della buona risuscita della trattativa.

Asensio Milan Real Madrid

Al tavolo ci sarebbe, inoltre, un’altra trattativa, ossia quella per la permanenza in rossonero di Brahim Diaz. Dato il rendimento altalenante di questa stagione, il trequartista potrebbe non essere riconfermato, nonostante il Decreto Crescita agevolerebbe l’attuale stipendio del calciatore (5 milioni).