Belotti-Milan, i rossoneri hanno preso una decisione

Andrea Belotti sembra aver incrinato il proprio rapporto con Urbano Cairo a causa del Milan. Non per questioni di mercato attuali ma per quelle passate: qualche anno fa il suo presidente non lo volle vendere ma questo non ha cambiato gli obiettivi del Torino, che ancora gioca per la salvezza.

Belotti Torino Milan

Tuttosport rivela che da allora il chiodo fisso del calciatore sembrano essere stati i rossoneri ma in questo momento il Milan non lo sta valutando come profilo. Il contratto in scadenza a giugno fa certamente gola per acquistare un campione d’Europa a costo zero ma questo è valido anche per Origi, molto più vicino ai rossoneri.

In questo modo Belotti sarebbe rimasto con il cerino in mano per la seconda volta, impossibilitato nuovamente a trasferirsi a Milano a causa delle scelte diverse della società rossonera.