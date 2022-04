Bennacer, c’è la notizia in vista di Milan-Bologna!

È rientrato quest’oggi a Milanello, Ismael Bennacer, reduce dagli impegni con la nazionale algerina. Il miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019 ha svolto semplice lavoro personalizzato, per gestire le forze. Si tratterebbe, infatti, di una soluzione ai fini precauzionali in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bologna.

Bennacer Milan condizioni

L’obiettivo del centrocampista è di rientrare in gruppo già nella giornata di domani, per preparare al meglio la sfida di San Siro e i prossimi decisivi incontri di campionato e Coppa Italia.