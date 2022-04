Milan, vicinissimo il rinnovo di Bennacer! Cifre e dettagli

È praticamente fatta per il rinnovo di Bennacer con il Milan. Il centrocampista algerino, premiato ieri per le sue 100 presenze in rossonero, ha ricevuto i complimenti di Maldini. Quest’ultimo ha commentato così: “Complimenti per le tue 100 partite in tre anni. Speriamo che ce ne possano essere tante altre, e magari anche qualche trofeo. Bravo Isma“.

Milan Bennacer Rinnovo

Secondo La Gazzetta dello Sport, quello del d.t. rossonero non è solo un augurio ma anche un accenno indiretto al rinnovo di contratto del mediano algerino. Bennacer dovrebbe infatti legarsi al Milan fino al 2026 (il contratto attuale scade nel 2024), sulla base di un accordo che gli farà guadagnare poco più di 3 milioni a stagione più bonus.

Nella trattativa – riporta la Rosea – non ci sono mai stati ostacoli, la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti: la firma dovrebbe arrivare appena finirà la stagione, per non deconcentrarsi in un momento cruciale della corsa Scudetto.