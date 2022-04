Calciomercato Milan, Maldini segue il talento del Parma: le ultime

Dopo le ultime sontuose prestazioni con la maglia del Parma, Adrian Bernabé ha attirato su di sé gli sguardi di molti club.

Il centrocampista ex Barcellona e Manchester City, autore di 4 gol nelle ultime 3 partite in Serie B, sta finalmente trovando la giusta continuità dopo una prima parte di stagione complicata, mostrando in campo tutta la sua qualità.

Bernabé Parma

Dalla Spagna: tre big su Bernabé

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, lo spagnolo classe 2001 sarebbe finito nel mirino di tre squadre di Serie A: Milan, Juventus ed Atalanta.

I rossoneri, in particolare, sembrano fare sul serio e sarebbero in vantaggio rispetto alla concorrenza. Ieri sera il capo dell’area scouting Geoffrey Moncada era allo stadio Rigamonti di Brescia proprio per osservare il giovane talento spagnolo. Possibile, dunque, che ci siano nuovi importanti sviluppi nei prossimi mesi.