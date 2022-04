Biasin esalta Tonali: “Era definito un bluff, ora è l’anima del Milan!”

Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite il suo profilo Twitter, ha elogiato Sandro Tonali, match winner della gara contro la Lazio, autore del gol del 1-2 che è valso la vittoria per il Milan. Questo il suo commento:

Lazio Milan Tonali

“Tonali (ancora 21 anni) esattamente un anno fa era definito un po’ ovunque “un bluff”. Se ora è l’anima del Milan lo deve alla sua testa e alla pazienza di un tecnico che non l’ha bruciato, come spesso capita in Italia con i giovanissimi. Attributi notevolissimi“.