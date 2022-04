Blessin loda il Milan: che paragone col Bayern!

L’elogio del tecnico rossoblù per il Milan di Stefano Pioli.

“È più solida del Bayern”

Alexander Blessin, tecnico tedesco del Genoa, ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita, lodando il Milan e il suo tecnico.

Queste le sue parole: “Sappiamo di affrontare una grande squadra, che è chiaramente la favorita della sfida. Ma noi andremo a San Siro senza paura, facendo del nostro meglio.

Blessin Milan Genoa Bayern

Il Milan è la squadra che attualmente in Serie A gioca in modo più equilibrato, non perdendo mai la loro identità. Se guardiamo le loro ultime partite anche nel finale di partita non hanno mai perso equilibrio.

Anche se non son riusciti a segnare son rimasti sullo 0-0 senza subire gol o sbilanciarsi. Il Bayern Monaco nei minuti finali contro il Villarreal ha attaccato molto ma ha perso solidità difensiva e questo al Milan non succede“.