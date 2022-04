Brahim Diaz via dal Milan? Un top club spagnolo ci prova!

Le prestazioni di Brahim Diaz non stanno convincendo il Milan. Non a caso Pioli ha cercato di trovare delle alternative nel ruolo di trequartista. Lo spagnolo è sembrato essere un po’ fuori giri negli ultimi tempi e il Milan sta ragionando sul suo futuro.

Brahim Milan Real

Secondo Sergio Santos, giornalista di AS, il Real Madrid vorrebbe provare a riportare Brahim Diaz lì dove tutto è nato.

Con il Milan c’è un ottimo rapporto. La sua volontà sarà decisiva: il giocatore ha sempre detto che tornerebbe al Real solo nel caso in cui gli venisse garantito spazio in rosa, soprattutto in vista del prossimo mondiale in Qatar, a cui Brahim vorrebbe prender parte.

Visto il forte interesse per Asensio, chissà se il Milan lo inserirà all’interno della trattativa.

FILIPPO FAGIOLINI