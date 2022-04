Brutte notizie, infortunio in Milan-Bologna: deve uscire dal campo

Il Bologna sta giocando una gara molto solida, sicuramente anche per la situazione vissuta da Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo aveva chiesto una bella prestazione ai suoi ragazzi, sarebbe stata “la sua miglior medicina”. I rossoblu, però, devono fare a meno di un loro top player a metà del secondo tempo per infortunio.

Si tratta di Musa Barrow: il giocatore gambiano ha avuto un problema alla caviglia che non gli ha consentito di rimanere in campo. Al suo posto è entrato Riccardo Orsolini, che agirà alle spalle di Arnautovic per impensierire i rossoneri.