L’attaccante del Milan, Lorenzo Colombo è attualmente in prestito in Serie B alla Spal. Fin qui 29 presenze e 6 gol per lui, anche se non segna dal lontano 30 novembre.

A fine anno Colombo tornerà al Milan, i rossoneri credono nel classe 2002 e vorrebbero cederlo nuovamente in prestito, per farlo cresce ancora.

Calciomercato Colombo Empoli

L’idea sarebbe quella di cederlo in Serie A, con l’Empoli che secondo calciomercato.com monitora con interesse la situazione. I toscani infatti a fine stagione saluteranno Andrea Pinamonti, che tornerà all’Inter.

La squadra di Andreazzoli è quindi alla ricerca di un nuovo attaccante da lanciare in Serie A, con Colombo che è finito nel mirino. L’Empoli però vorrebbe acquistare definitivamente il calciatore, soluzione che al momento non piace al Milan.