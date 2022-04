Calciomercato, il Milan fa sul serio per Luis Alberto: la richiesta della Lazio!

Risveglio amaro in casa Milan dopo il pareggio contro il Torino.

Adesso il primato inizia a traballare, considerando che l’Inter è a soli due punti ed ha anche una partita in meno.

Questo campionato, però, ci ha fatto vedere più volte il suo totale equilibrio, dunque, i rossoneri sono comunque in corsa, ma serve una scossa.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera, nonostante la testa sia al campionato, pensa al futuro e a come far si che il Milan resti all’altezza in Italia e, perché no, anche in Europa.

Proprio per questo, l’obiettivo è quello di rafforzare la rosa e nella lista del club spicca il nome di un giocatore di livello, ossia Luis Alberto.

Luis Alberto

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che i rossoneri siano davvero interessati allo spagnolo.

Secondo la rosea, i rossoneri faranno un tentativo per strapparlo ai biancocelesti che, nel frattempo, hanno stabilito il prezzo per il fantasista: 30-35 milioni di euro.

Il Milan resta alla finestra.