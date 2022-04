Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Origi ad una condizione!

Il Milan è concentrato sulla sfida di stasera contro il Bologna. I rossoneri non possono sbagliare, soprattutto dopo le vittorie esterne, contro due squadre difficili come Juventus e Atalanta, da parte di Inter e Napoli.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera non perde di vista gli obiettivi per la rosa futura. Tra i giocatori in cima alla lista c’è da qualche tempo Divock Origi.

Divock Origi

L’edizione odierna del Corriere della Sera, conferma e sottolinea che l’attaccante del Liverpool è uno degli obiettivi principali per l’attacco del futuro.

A quanto pare, però, il Milan proverebbe ad aggiudicarsi il belga solo nel caso in cui il Liverpool non dovesse esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo.

L’attaccante andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. I rossoneri attendono e non lo perdono di mira.