Calciomercato Milan, Klopp rivela: “Origi non ci mancherà!”

Il Milan, con la testa unicamente al campo, non perde di vista il calciomercato. Tanti gli obiettivi per la prossima stagione, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo.

Con il futuro di Ibrahimovic incerto, vista l’età e i vari acciacchi fisici, e Giroud non più giovanissimo, c’è bisogno di un attaccante giovane e di valore.

Da tanto si parla di Divock Origi, in forza al Liverpool e le ultime parole di Klopp potrebbero far sognare i tifosi rossoneri.

Divock Origi

Il tecnico dei Reds, intervistato a Sky Sport UK dopo la vittoria nel derby contro l’Everton, ha in qualche modo confermato l’addio del giocatore, dicendo: “Un giocatore come lui non ci mancherà mai perché se parte, esploderà ovunque andrà. È un attaccante di livello mondiale, è una leggenda e rimarrà una leggenda per sempre”.