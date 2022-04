Dall’Inghilterra è arrivata una vera e propria bomba di calciomercato, il Milan sembrerebbe intenzionato ad acquistare l’ex Inter Romelu Lukaku!

A riportare della possibile trattativa è Nizaar Kinsella, giornalista da sempre legato al mondo dei Blues e inviato di gol.com per il Chelsea.

Secondo il giornalista però, la trattativa può nascere e andare a buon fine, solo se si verificheranno due condizioni.

Calciomercato Lukaku Milan

Lukaku infatti ad ora ha un valore di mercato e un ingaggio troppo elevati per gli standard del Milan. Tuttavia a causa delle sanzioni imposte dal governo Inglese al club, per via del conflitto Russia-Ucraina, il Chelsea è in vendita.

Se la vendita dovesse verificarsi, il nuovo proprietario potrebbe decidere di liberarsi dell’attaccante belga ad un prezzo di mercato più basso. A causa dello scompiglio e dell’imbarazzo che il giocatore ha provocato negli ultimi mesi al tecnico e a tutto il club.

La seconda condizione è quella della cessione del Milan ad Investcorp. Se anche questa cessione societaria dovesse verificarsi, secondo Kinsella, i nuovi proprietari rossoneri vorranno presentarsi con un colpo ad effetto. E chi c’è di meglio dell’ex stella dei rivali nerazzurri?