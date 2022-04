Calciomercato Milan, Maldini prepara l’affondo per il talento spagnolo: i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino un giovane talento spagnolo in vista della prossima sessione di calciomercato.

Si tratta di Alberto Moleiro, mezz’ala classe 2003 attualmente in forza al Las Palmas, squadra che milita nella Segunda Division spagnola capace di sfornare talenti del calibro di Pedri.

Il centrocampista, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno destro d’attacco, ha già disputato 27 partite, nelle quali ha messo a referto due reti ed un assist.

Il contratto della giovane stella iberica andrà in scadenza nel 2023 e, al momento, non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo. Ecco che, dunque, la dirigenza rossonera potrebbe approfittare dell’opportunità e portare a Milano il talento spagnolo.