Calciomercato Milan, non solo Botman: altro rinforzo in difesa per Pioli!

Il Milan fa sul serio. Con il probabile addio a fine stagione di Alessio Romagnoli, Maldini e Massara dovranno obbligatoriamente rinforzare il reparto difensivo. L’arrivo di Botman sembra ormai quasi una certezza. Il difensore olandese, bloccato da tempo, costerà circa 30 milioni di euro alle casse rossonere. Botman ha già trovato anche l’accordo per un un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2027, sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Secondo quanto riporta il The Sun, il Milan starebbe cercando anche un altro rinforzo in difesa. Infatti in questi giorni ci sarebbe stato un incontro con gli agenti di Fabian Schär , difensore svizzero classe ’91 del Newcastle.

Schar Newcastle Milan

Nei giorni scorsi Volker Struth, agente della ‘Sports360 GmbH‘, era stato proprio a Casa Milan per proporre qualcuno dei suoi assistiti. Si era vociferato sul centrocampista tedesco Julian Weigl (Benfica) come sostituto di Franck Kessié, ma in realtà il nome al centro dei discorsi sembra fosse proprio quello di Schär.

Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno e questo significa che potrebbe salutare l’Inghilterra a parametro 0. Difficilmente il suo contratto verrà rinnovato: infatti il Newcastle ha già bloccato per la prossima stagione Diego Carlos, difensore brasiliano del Siviglia.

FILIPPO FAGIOLINI