Calciomercato Milan, non solo Renato Sanches: spunta un altro nome dalla Francia!

Il passaggio di proprietà da Elliott a Investcorp non dovrebbe modificare l’assetto dirigenziale riguardante la parte sportiva. La triade Maldini-Massara-Moncada sarà confermata, per dare quella continuità aziendale utile per la crescita del Milan. I rossoneri – come ormai noto da tempo – quest’estate perderanno Kessie, destinazione Barcellona, e sono alla ricerca di un sostituto.

Caqueret Milan Sanches

Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera guarda in Francia per il futuro. Il primo nome sulla lista, da diverso tempo, è quello di Renato Sanches. Sul portoghese, tuttavia, ci sono alcuni aspetti che non convincono a pieno il Milan come le richieste d’ingaggio elevate e condizione fisica.

L’alternativa al giocatore del Lille arriva dalla Francia: il nome è quello di Maxence Caqueret, classe 2000 del Lione con il contratto in scadenza nel 2023 e in dubbio con il rinnovo.

A fine stagione saluterà anche Bakayoko. Nonostante il prestito biennale dal Chelsea, il francese non ha convinto in questa stagione ed è destinato a tornare ai Blues.

Francesco Scanu