Calciomercato Milan, una top inglese punta l’obiettivo dei rossoneri

Il Milan nelle ultime settimane avrebbe posato gli occhi su Singo, esterno classe 2000 di proprietà del Torino che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Il club granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe ricevuto una chiamata per il calciatore ivoriano da parte del Tottenham.

Calciomercato Milan Singo

Il presidente del Torino Urbano Cairo, da parte sua, avrebbe rispedito al mittente qualsiasi proposta, dichiarando Singo incedibile.

A dispetto di quanto affermato dal patron granata, la concorrenza per il giocatore resta ampia e in estate potrebbero arrivare offerte importanti per lui.

Stefano Cori