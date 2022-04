Calciomercato Milan, testa a testa con una big inglese per il talento croato

A riferirlo è una delle testate tedesche più autorevoli in materia sportiva: SportBild qualche ora fa ha lanciato una notizia secondo cui Luka Sucic, giovane talento del Salisburgo in orbita Milan dallo scorso novembre, è seguito anche dal Liverpool.

Calciomercato Milan talento croato

Sucic, centrocampista croato classe 2002, si sta mettendo in mostra quest’anno: per lui, lo scorso ottobre, anche l’esordio in nazionale maggiore.

Considerato in patria come l’erede di Luka Modric, Sucic è certamente un profilo molto gradito alla società rossonera, ma non sarà facile la lotta con i Reds di Jurgen Klopp.

Pierfrancesco Vecchiotti