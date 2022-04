Il Milan si sta muovendo sul mercato, il nome nuove a sorpresa è quello di Nicolò Zaniolo.

A riportare dell’interesse dei rossoneri sul centrocampista è Alfredo Pedullà. Secondo l’esperto Maldini avrebbe già fatto un sondaggio con la Roma.

Calciomercato Zaniolo Milan

La richiesta dei giallorossi di 50/60 milioni. Il Milan sembrerebbe davvero interessato all’affare e starebbe riflettendo su un possibile acquisto del talento italiano.

Su Zaniolo oltre al Milan, c’è la Juventus da sempre interessata all’acquisto del centrocampista. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare con la Roma. Per questo motivo, i rossoneri potrebbero provare a convincere i capitolini con un’offerta leggermente inferiore alla richiesta.