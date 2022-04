Berardi al Milan, Carnevali consiglia: le parole a sorpresa dell’a.d. del Sassuolo

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Tante le dichiarazioni interessanti, alcune riguardanti la situazione che coinvolge Berardi e Milan. Queste le sue parole a proposito di questo possibile intrigo di mercato:

Carnevali Berardi Milan

“Domenico è il nostro campione, Squinzi ha sempre voluto Berardi come bandiera del Sassuolo. Io, che ho il difetto di innamorarmi dei calciatori, non darei via nessuno di loro. Figuriamoci Mimmo”.

“La scorsa estate il ragazzo, per la prima volta, ha manifestato l’intenzione di andare via. Purtroppo però, l’offerta della Fiorentina non era accettabile. Io penso che Berardi sia perfetto per il Milan: se fossi a.d. di un grande club italiano, metterei lui in cima alle mie priorità”.

Pierfrancesco Vecchiotti