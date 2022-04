Casini dopo l’Assemblea di Lega Serie A: “Abbiamo lavorato su alcuni punti, vi svelo quali”

II presidente della Lega di A Lorenzo Casini ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato i temi trattati all’Assemblea di Lega Serie A.

Tanti gli argomenti trattati, dal razzismo, al nuovo protocollo FIGC fino alla riforma sul settore giovanile. Di seguito un estratto delle sue parole.

SUL RAZZISMO

“Avevamo diversi punti all’ordine del giorno, ho ringraziato l’Atalanta per il lavoro nell’identificazione di chi si era reso responsabile di cori da sanzionare. Ci impegniamo per combattere il razzismo che fa male al calcio.“

Lega Serie A assemblea

SUL NUOVO PROTOCOLLO FIGC

“Le società poi si stanno attuando per il nuovo protocollo FIGC. Il presidente Gravina ha chiesto la costituzione di una task force che vedrà le componenti federali attivarsi per la riforma del calcio italiano e non solo sulla Nazionale.“

SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL SETTORE GIOVANILE

“Abbiamo avviato una discussione e sono emersi alcuni punti, quali il lavoro e la proposta di riforma sul settore giovanile; sulle seconde squadre e c’è l’aspettativa che questa proposta venga perfezionata, ma per lavorare su questo verrà costituito un gruppo di lavoro permanente interno alla Lega e che andrà oltre la Nazionale”.