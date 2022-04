Milan-Investcorp, offerta monstre per il club rossonero!

Un fulmine a ciel sereno. La notizia dell’interesse da parte di Investcorp di acquistare il Milan lanciata dall’Equipe ha sorpreso tutti e – in seguito – è stata rilanciata e confermata da diverse testate. Tuttavia, come riferito dal Financial Times, le trattative sarebbero iniziate il primo aprile, arrivando a nei giorni scorsi a una negoziazione esclusiva per le prossime due settimane.

Scaroni Milan Maldini

CIFRE E FINANZIATORI – Secondo quanto ripreso da La Gazzetta dello Sport, a livello di cifre, per Elliott, un Milan ritrovato e rilanciato varrebbe oltre un miliardo di euro, grazie ai nuovi sponsor e la stabilità ai vertici del campionato italiano. Con Investcorp partecipa alla trattativa anche Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi che detiene il 20% della finanziaria del Bahrain e il cui supporto sarebbe determinante per il buon esito dell’affare. Tra i possibili finanziatori ci sarebbe anche la banca statunitense JP Morgan.

FUTURO DIRIGENZIALE – A livello di organigramma societario il Milan cambierà forse proprietari – riporta la Rosea – senza cambiare volti, almeno all’inizio. Smontare tutto e subito non sarebbe una grande idea, soprattutto in considerazione dei successi ottenuti del gruppo dirigente attuale.

QUESTIONE STADIO – Per lo stadio, ad oggi, ancor di più si resta in stand-by. Da capire se e in quanto tempo i rossoneri chiuderanno le questioni societarie e, se durante le trattative, si capirà se la nuova proprietà vorrà una struttura interamente loro. Con l’Inter che rimarrebbe a San Siro.