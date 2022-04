Che settimana per Tonali: un rapper gli dedica una canzone!

Una settimana da non dimenticare questa per Sandro Tonali. Dopo il gol sul finale in Napoli-Milan che fa sperare ancora il Milan nella lotta per lo scudetto, il centrocampista rossonero è diventato anche il protagonista di una canzone uscita su Spotify.

‘SANDRO TONALI’ è un omaggio da parte dell’artista Dani Faiv, in cui esalta la forza e la grinta che Tonali mette in campo. Un pezzo che sta spopolando tra i tifosi rossoneri in queste ore, un gesto di apprezzamento per la stagione del numero 8 del Diavolo. Di seguito un estratto del testo:

Tonali

“Sandro Tonali, Sandro Tonali

No che non passi, son Sandro Tonali

Attaccamento alla maglia, forza di gamba

Recupero tutto, nessuno che passa

Tiro di potenza, la metto nel sette, son Sandro Tonali

Guarda chi parlava prima, son Sandro Tonali

Sudore, sangue e fatica, son Sandro Tonali

Corro senza mai fermarmi

Ora se entro in campo non c’è più partita

‘Sto marchio lo tengo per tutta la vita, son Sandro Tonali”