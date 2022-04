Calciomercato Milan, la decisione di Maldini sul futuro di Colombo!

Dopo una stagione non molto convincente in serie B, Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito Spal, rischia di lasciare gli Estensi. Stando a quanto riportato da SerieBNews, però, il club biancazzurro potrebbe trattenere il giocatore un altro anno, solo in caso di salvezza.

Colombo Milan Maldini

La ricerca del gol, che stenta ad arrivare dal lontano 30 novembre, dovrebbe rappresentare un motivo in più per il prospetto italiano. L’obiettivo? Mettersi in mostra e dimostrare alla dirigenza rossonera di poter contare su di lui in un futuro non troppo lontano.

Al momento, la società di Milanello ha altri pensieri per la testa. Dunque, con ogni probabilità, non si opporrebbe all’ipotetica richiesta del club di Ferrara di confermare il giovane classe 2000.