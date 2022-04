Corsa Scudetto, Koulibaly avvisa: “Succederà nelle ultime otto partite”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Kalidou Koulibaly, si è espresso in merito alla corsa scudetto che vede coinvolte quattro squadre: Milan, Napoli, Inter e Juventus. Queste le parole del difensore azzurro:

“Sappiamo che sono tante le partite rimaste, ma anche poche, per cui dovremo affrontarle come 8 finali. Più si va avanti e più le partite si fanno difficili, ma noi restiamo concentrati per lottare. Sarà dura, ma abbiamo un sogno: regalare una grande cosa a questa città e a tutti i napoletani del mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come fatto ad inizio stagione. Al 90% se vinciamo tutte le 8 gare che mancano vinceremo lo scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo“.