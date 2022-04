Corsa Scudetto, la grave accusa: “Il campionato verrà deciso dalle TV!”

Nell’edizione odierna de Il “Giornale”, il noto giornalista Tony Damascelli ha detto la sua sulla volata scudetto. Secondo lui quest’ultima sarà condizionata dagli orari delle partite. Per Damascelli infatti la Lega pensa esclusivamente a monetizzare dagli incontri senza assicurare contemporaneità nei loro match.

Milan Corsa Scudetto

Queste le sue parole: “C’è da dire che gli ultimi turni di campionato dipenderanno dalle televisioni e non dalla regolarità del torneo, con giorni e orari sfasati, il calcio deve fare i conti con bilanci devastati che abbisognano dei denari delle tivvù. Ovviamente la federazione assiste in silenzio e la Lega di Serie A finge di esistere. L’importante è incassare, per il resto c’è la procura federale. O no?”.

FILIPPO FAGIOLINI