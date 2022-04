Corsa Scudetto, le cinque giornate di Milan(o)!

Nonostante le voci sul futuro con Investcorp siano sempre più insistenti, il Milan è concentrato sul campo. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha fatto male. Tuttavia, la prestazione nel derby ha fatto capire come i rossoneri siano ancora in una buona condizione fisica, facendo ben sperare i tifosi. Pioli e la squadra vogliono chiudere bene la stagione, e tutto si deciderà nelle ultime cinque giornate di Milan(o).

Ibrahimovic Milan Scudetto

Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo: questo il cammino dei rossoneri. Già dal match di domani sera contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, il Milan può centrare aritmeticamente la qualificazione in Champions League – il vero obiettivo stagionale – per il secondo anno di fila. Ciononostante, i rossoneri sono stati sempre in “ballo” per tutta la stagione e, di conseguenza, ora ballano.

Il calendario, sulla carta, non è dei migliori. È vero anche che quest’anno, il Milan ha tirato fuori il meglio di sé contro le squadre di medio-alta classifica, a differenza di quelle che occupano le zone basse della classifica, vedi il pari con la Salernitana. Inoltre, rispetto allo scorso anno e nello stesso momento della stagione, il Milan ha cinque punti in più. Un miglioramento importante per i ragazzi di Stefano Pioli, ai quali, nel girone di ritorno, mancano i gol di Rebic e Ibrahimovic, che non hanno trovato continuità causa infortuni. La speranza è che se li siano tenuti per questo finale di stagione.

In conclusione, tutto il mondo Milan sa che il destino dei rossoneri non è più nelle loro mani. Da quì al primo maggio può essere il periodo chiave per lo Scudetto, visto anche il match tra Bologna e Inter, e tutto può cambiare. Una cosa, però, è certa: il Milan ci proverà fino all’ultimo a riportare a Milanello quel ‘Tricolore‘ che manca da ben undici anni.

Francesco Scanu