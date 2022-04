Dalla Francia, Donnarumma a rischio col PSG: può tornare al Milan!

Il futuro di Gigio Donnarumma sembra sempre più lontano da Parigi. Fino ad ora si è trattata di una parentesi molto complicata della sua carriera, dove è stato protagonista anche di diversi errori che il PSG ha pagato caro. La sua esperienza parigina è molto legata a quella di Leonardo: è stato proprio lui che in estate ha voluto portare Donnarumma in Francia e questo aspetto potrebbe essere decisivo per stabilire il suo destino.

Donnarumma Leonardo PSG

Dalla Francia il quotidiano Equipe ha fatto chiarezza sulla situazione. Se Leonardo dovesse a fine stagione lasciare il PSG potrebbe significare addio anche per Donnarumma.

Per il suo futuro il giornale francese parla anche di una ipotesi ritorno al Milan, spinta del nuovo fondo del Bahrain Investcorp. Al momento però sembra un’operazione quasi impossibile, visto il rapporto di Gigio con la piazza rossonera e l’affidabilità dimostrata da Maignan nel corso di questa stagione.

FILIPPO FAGIOLINI