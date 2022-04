Diritti TV, nuova rivoluzione in arrivo? Le ultime novità

Dopo la rivoluzione dell’anno scorso, si prospetta all’orizzonte un nuovo stravolgimento per quanto riguarda i diritti tv delle partite di Serie A della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Tim e DAZN sarebbero infatti molto vicini a trovare un accordo per il prossimo triennio.

Dazn Serie A diritti

L’emittente inglese, arrivata in Italia soltanto qualche anno fa ma con un ruolo da protagonista, sarebbe pronta a concedere un forte sconto a Tim. Il colosso italiano, in cambio, rinuncerebbe all’esclusiva sulla distribuzione.

Se così sarà, DAZN potrebbe anche riproporre l’accordo di distribuzione con Sky per la trasmissione in co-esclusiva delle 10 partite di ogni giornata di Serie A. Sempre in base a quanto riferito da Milano Finanza, però, sullo sfondo ci sarebbe anche l’opzione Amazon.