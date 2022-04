Derby in vista, San Siro freme: non succedeva da due anni

Cresce l’attesa per il derby tra Inter e Milan, in programma martedì 19 aprile alle ore 21:00. Secondo quanto riferito stamane da “La Gazzetta dello Sport” sono stati infatti già venduti oltre 70mila biglietti per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, con San Siro che con molta probabilità farà registrare il primo sold out dall’inizio della pandemia.

La quota è stata toccata ieri pomeriggio e con altri giorni a disposizione per acquistare il ticket è assolutamente prevedibile il tutto esaurito. Restano circa 4000 tagliandi del terzo anello e meno di 1000 nel primo rosso. Verrà così superato anche il precedente record di Milan-Bologna del 4 aprile scorso (68.136 tifosi).

SANTO ROMEO