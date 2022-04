Di Marzio sicuro: “Il Milan può approfittare di una cosa!”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così della prossima giornata di Serie A, che vedrà le concorrenti del Milan affrontare partite più toste rispetto a quella dei rossoneri:

Gianluca Di Marzio

“Il Milan giocherà sapendo i risultati delle altre. È un turno favorevole anche per le partite in programma visto che il Napoli affronterà l’Atalanta e poi ci sarà Juventus-Inter. Il Bologna non è un avversario facile da affrontare, ma potenzialmente è un turno che può aiutare il Milan a staccare le altre concorrenti allo scudetto. Ormai ha poco senso nascondersi, avere la consapevolezza di poter vincere il campionato è importante. Stefano Pioli ha tutti a disposizione finalmente, ha tante soluzioni”.