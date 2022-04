Donnarumma in bilico al PSG: ritorno in Serie A?

Gianluigi Donnarumma sta vivendo un duro momento a Parigi dove lo si incolpa dell’eliminazione dalla Champions League per l’errore sulla prima rete di Benzema. Ultimamente è uscito allo scoperto anche Keylor Navas che ha dichiarato di non voler più alternarsi con lui e preferire un ruolo da titolare.

Il Corriere della Sera fa il punto della situazione. Il contratto di Donnarumma non è ovviamente in scadenza ma le poche fortune transalpine potrebbero riportarlo presto in Serie A. La Juventus aveva fatto un pensierino su di lui ma l’affare non è andato in porto quindi l’alternativa sembra un clamoroso ritorno al Milan.

Donnarumma PSG Milan

I rossoneri sono coperti con Maignan ma non è detto che la nuova società targata Bahrein non voglia un uomo simbolo in copertina, spingendo per riprenderlo nonostante i mugugni dei tifosi.