Milan, senti Donnarumma: “Scudetto? Ho un desiderio”

Il PSG ieri è diventato ufficialmente Campione di Francia: primo scudetto per Donnarumma, arrivato in estate a Parigi dopo l’addio al Milan. Il portiere della Nazionale, poco fa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Donnarumma scudetto Milan

“Peccato per l’eliminazione in Champions, ma il campionato era un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere. La stagione per me è stata soddisfacente, anche se qualcosa deve cambiare: non è stato facile vivere la competizione con Navas“.

“Scudetto al Milan? Me lo auguro. I miei ex compagni stanno facendo una grande stagione, e Pioli sta lavorando benissimo. Sarei felice di vedere il Milan Campione d’Italia”.

Pierfrancesco Vecchiotti