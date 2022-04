Dove vedere Lazio-Milan in TV o in streaming: le soluzioni

Lazio-Milan

Alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Lazio-Milan, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo il momentaneo sorpasso nerazzurro il Milan è chiamato a rispondere presente e a vincere per mantenere vive le sue ambizioni per lo scudetto.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Dove vedere Lazio-Milan

È il terzo confronto tra la Lazio di Sarri e il Milan di Pioli considerando la gara di andata e la partita di Coppa Italia. Il doppio confronto a San Siro vede il Milan trionfare per due volte. 2-0 in campionato, 4-0 in Coppa Italia. La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn.