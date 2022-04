Milan, Florenzi corre verso il rientro: gli aggiornamenti

Nel corso della partita di campionato contro il Bologna, Alessandro Florenzi ha riportato una lesione del menisco interno. L’intervento è perfettamente riuscito e i tempi di recupero saranno da stabilire in base al decorso dell’infortunio.

Inizialmente era previsto almeno un mese di stop per il terzino del Milan, ma Florenzi vuole essere a disposizione di Pioli per le gare di maggio e si sta allenando intensamente per recuperare al meglio e, magari, provare a bruciare qualche tappa sulla tabella di di rientro. A riportarlo è Tuttosport.

SANTO ROMEO