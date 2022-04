Florenzi, pugno duro della Roma: niente sconti al Milan!

Alessandro Florenzi è uno dei leader e uomini spogliatoio nel Milan. Le sue prestazioni stanno convincendo Maldini e Massara a esercitare il diritto di riscatto, prefissato la scorsa estate con la Roma.

Florenzi Riscatto Milan

Ciononostante, la Roma non vuole fare sconti al Milan per il difensore rossonero. I giallorossi non si muovono dalla cifra accordata sui 4,5 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

I dirigenti rossoneri guardano comunque con ottimismo all’operazione, spinti anche dalla volontà del giocatore che si trova bene con la maglia del Milan.

Francesco Scanu