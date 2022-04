Futuro Ibra, cosa cambia con Investcorp? Lo scenario

Zlatan Ibrahimovic lo ha fatto capire più volte: sarà lui a decidere il suo futuro. Ciononostante, fino a quando ci saranno chance di Scudetto, come riporta Tuttosport, non prenderà alcuna decisione. Maldini e Massara attendo e agiranno di conseguenza. Tuttavia, gli scenari potrebbero essere diversi.

Ibrahimovic Milan Futuro

Qualora decidesse di continuare, con l’arrivo di Investcorp, lo svedese lo farebbe con un ruolo da seconda-terza linea, con Origi e Giroud a giocarsi il posto da titolare. Senza dimenticare la sua figura da leader in campo e fuori: Ibra rappresenta un supporto ulteriore per Stefano Pioli e allo stesso tempo un’icona mondiale. Per questo, riporta il quotidiano, l’ultimo anno di Zlatan potrebbe essere un tirocinio per un futuro ruolo dirigenziale, da affiancare a Paolo Maldini anche in fase di mercato.