Milan, il giornalista sicuro su Ibrahimovic: “Lo vedrei bene in questo ruolo!”

Il giornalista Francesco Ordine ha parlato a TMW Radio di Ibrahimovic, nel ruolo in cui sarebbe più utile per il suo futuro prossimo al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Pioli Ibrahimovic Futuro

“Più che dirigente lo vedrei bene come assistente di Pioli, per come va programmato un allenamento e gestito un atleta. I suoi acciacchi ne hanno ridotto del 50% il suo utilizzo. Nel rush finale il Milan avrebbe avuto un disperato bisogno di Ibra e non ce l’avrà“.

Un’altra ipotesi per quello che sarà il futuro dello svedese. Tutto – ancora una volta – dipenderà dal suo fisico e dai risultati della stagione del Milan.