Milan, c’è una data decisiva per il futuro di Leao!

Rafael Leao è stato dall’inizio della stagione uno dei protagonisti di questo Milan. Per il portoghese, da diverso tempo, sono avviati i discorsi per il rinnovo. Sia da parte dei rossoneri che da quella del numero 17 portoghese c’è la volontà di continuare insieme.

Leao Milan Rinnovo

Ciononostante, come riporta TuttoMercatoWeb, c’è una data spartiacque per il prolungamento del contratto di Leao: il 17 maggio, quando il Tribunale di Milano emetterà la sentenza sul caso Sporting Lisbona-Lille, nel quale il portoghese è immischiato.

Per motivi burocratici e giudiziari, il Milan attenderà almeno fino a quella data per ridiscutere con maggiore certezza del rinnovo. Inoltre, se dovesse davvero arrivare un’offerta monstre da 70 milioni di euro non è da escludere una cessione. Un discorso che vale – ovviamente – per tutti i giocatori della rosa.