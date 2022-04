Genoa, Bani: “Per avere buone possibilità bisognerà farlo”

Prima del match contro il Milan, il difensore del Genoa Mattia Bani ha parlato ai microfoni di DAZN.

Il difensore si è soffermato sull’importanza della partita per la squadra genovese, in cerca di punti per la lotta salvezza.

Ecco le parole di Mattia Bani:

“Ne abbiamo parlato questa settimana. Conta l’atteggiamento da parte di tutti, siamo venuti meno nell’aggressività che ci ha contraddistinto finora. Se manteniamo quell’aggressività, soprattutto in una partita contro una squadra forte, avremo delle buone possibilità”

