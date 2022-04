Milan in cerca di una punta, Gilardino: “Punterei su di lui!”

Il Milan aspetta la partita con il Bologna per rafforzare il primo posto in classifica, ma è obbligato già a pensare al futuro. L’età avanzata di Ibra e Giroud costringerà il Diavolo ad intervenire nel prossimo mercato per regalare a Pioli un centravanti di sicuro affidamento per i prossimi anni.

Sull’argomento si è espresso Alberto Gilardino, ex attaccante rossonero, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito il suo pensiero:

Gilardino punta Milan

“Io punterei forte su Scamacca, ma farei un pensierino anche per Berardi. Operazioni del genere sarebbero importanti anche in ottica Nazionale, viste le difficoltà incontrate ultimamente da Immobile”.

Sulla corsa scudetto:

“Vincerà la squadra in grado di mantenere il sangue freddo. Il Milan ha però dalla sua un calendario sicuramente più semplice”.

Pierfrancesco Vecchiotti