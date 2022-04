Giroud carica: “Dobbiamo odiare la sconfitta, c’è una cosa che non dobbiamo fare!”

Olivier Giroud questa sera giocherà al centro dell’attacco di Stefano Pioli. Il francese, a secco da diverse partite, si è presentato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

Giroud Milan Lazio

Dalla rabbia del derby all’energia per la Lazio.

“Dobbiamo odiare la sconfitta. È quello che dobbiamo fare per vincere oggi. Siamo determinati e oggi vogliamo vincere, anche per rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi. Dobbiamo giocare liberi e con entusiasmo“.

Sui tanti tifosi arrivati all’Olimpico.

“Siamo orgogliosi di avere i tifosi oggi all’Olimpico e come ho detto prima, dobbiamo renderli orgogliosi di essere milanisti. Non vedo l’ora che inizi la partita“.

Sui gol pesanti segnati durante questa stagione.

“Voglio aiutare la squadra e voglio fare sempre gol quando ne ho l’occasione. Oggi non dobbiamo troppo pensare e dare il massimo per giocare il nostro calcio. L’abbiamo mostrato tante volte questa stagione e vogliamo ripeterci oggi“.

L’ex Chelsea, successivamente, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

“A volte non ho occasioni da gol ma lavoro per la squadra. È una partita importante e voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra e per aiutare i tifosi“.