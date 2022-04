Giroud carico: “È successo dopo la sconfitta dell’Inter”

Olivier Giroud è, senza dubbio, uno dei protagonisti del Milan che fino all’ultimo contenderà lo Scudetto all’Inter. Il francese, decisivo soprattutto nei big match, ha parlato oggi ai microfoni di Sport Mediaset. Di seguito le sue parole:

Giroud Milan Inter

“La vittoria contro la Lazio, con 10mila tifosi al seguito, è stata super emozionante. Abbiamo giocato bene sin dall’inizio, gli errori sono stati fatti in fase di finalizzazione ma ci abbiamo creduto ed alla fine siamo riusciti a spuntarla”.

“Ovviamente non possiamo nasconderci, il destino dopo la sconfitta dell’Inter è nelle nostre mani. Il risultato di ieri ci ha caricati ancor di più. Ora non ci resta che rimanere concentrati per provare a vincere ogni partita”.

Pierfrancesco Vecchiotti