Gli chiedono del gol di mano al Milan: la risposta di Udogie spiazza tutti

Alle 14.30 l’Udinese andrà in campo contro l’Empoli per la trentatreesima giornata di campionato. Una partita importante per la squadra di Cioffi in ottica salvezza.

L’esterno dell’Udinese Destiny Udogie, ha parlato a The Italian Football Podcast e si è soffermato anche sul gol, tanto discusso, che ha realizzato al Milan.

Di seguito le sue parole:

“Sono cresciuto guardando il Milan. Ero un grande fan. Ronaldinho era il mio giocatore preferito. Ho iniziato a guardarli per lui, per le sue capacità, per il modo in cui giocava, così facile. Mi è piaciuto guardarlo. Mi ha fatto divertire il gioco. È stata una bella sensazione segnare contro il Milan quest’anno, in un grande stadio, con una storia così grande a San Siro. È stato fantastico. E no, no, non era fallo di mano“.